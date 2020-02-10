В мероприятии примут участие знаменитые ученицы Надежды Петровой
В Бурятии отметят 100-летие народной артистки России, народной артистки Бурятии, кавалера ордена Трудового Красного знамени, почётного гражданина РБ Надежды Казаковны Петровой. 21 февраля в концертном зале колледжа искусств состоится грандиозное вокальное событие – удивительный концерт «Магия голоса», посвящённый юбилейной дате.
На сцене выступят ученицы Надежды Казаковны, блестящие вокалистки, которыми по праву, гордится Бурятия: народная артистка СССР, профессор Галина Шойдагбаева; заслуженная артистка РФ Валентина Цыдыпова; заслуженная артистка РФ Ольга Аюрова; заслуженная артистка РФ Татьяна Шойдагбаева; народная артистка РБ Билигма Ринчинова; народная артистка РБ Марина Коробенкова; заслуженная артистка РБ Туяна Дамдинжапова; народная артистка РБ Эржена Базарсадаева. В исполнении плеяды звёздных артисток прозвучат оперные арии, произведения русских и зарубежных классиков, песни композиторов Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
Справка
Надежда Петрова – легендарная оперная певица, выпускница Ленинградской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, первая национальная профессиональная вокалистка, героиня первой декады бурят-монгольского искусства в Москве, участница второй декады бурятского искусства и литературы, талантливый педагог, создавший женскую вокальную школу Бурятии.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ отметят 100-летие легендарной оперной певицы
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