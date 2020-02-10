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Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о дорожных знаках

Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о дорожных знаках
Общество, 
Автоинспекторы провели для ребят профилактическое занятие

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ провели для детей подготовительных групп детского сада № 70 «Солнышко» профилактическое занятие «Безопасное дорожное движение – главное для детей умение!».

В начале занятия ребята повторили правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, значения дорожных знаков. Малыши ответили на вопросы о видах светофора и его сигналах. Также дошкольники узнали, как детское автокресло может обезопасить их в автомобиле. Кроме того, детсадовцам разъяснили необходимость использования световозвращающих элементов.

Для повторения и закрепления пройдённого материала ребята посмотрели цикл обучающих мультфильмов о важности соблюдения правил дорожной безопасности.

Автоинспекторы и педагоги уверены, что подобные мероприятия способствуют формированию у детей с раннего возраста навыков правильного поведения на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», дорожные полицейские проверяют у школьников наличие светоотражающих элементов.


детские сады ГИБДД
 
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