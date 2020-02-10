Автоинспекторы провели для ребят профилактическое занятие
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ провели для детей подготовительных групп детского сада № 70 «Солнышко» профилактическое занятие «Безопасное дорожное движение – главное для детей умение!».
В начале занятия ребята повторили правила безопасного поведения на дороге и в транспорте, значения дорожных знаков. Малыши ответили на вопросы о видах светофора и его сигналах. Также дошкольники узнали, как детское автокресло может обезопасить их в автомобиле. Кроме того, детсадовцам разъяснили необходимость использования световозвращающих элементов.
Для повторения и закрепления пройдённого материала ребята посмотрели цикл обучающих мультфильмов о важности соблюдения правил дорожной безопасности.
Автоинспекторы и педагоги уверены, что подобные мероприятия способствуют формированию у детей с раннего возраста навыков правильного поведения на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», дорожные полицейские проверяют у школьников наличие светоотражающих элементов.
Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о дорожных знаках
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