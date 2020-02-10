Детсадовцам в Улан-Удэ рассказали о дорожных знаках

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Галина Горбатых: «В знак протеста не хотела садиться в инвалидную коляску» Общество, Инвалидная коляска, развод, потеря работы, равнодушие друзей… В 24 года Галина Горбатых, нынешний председатель фонда «Общество барьеров» попала в страшную аварию, которая сначала многое отняла, потом заставила бороться с собой, чтобы в итоге прийти к борьбе за права других