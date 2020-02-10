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В Бурятию прибыла воинская икона Иосифа Волоцкого

В Бурятию прибыла воинская икона Иосифа Волоцкого
Общество, 
Молебен перед иконой провели в Кяхте

7 февраля икона преподобного Иосифа Волоцкого, небесного покровителя подразделений материально-технического обеспечения (МТО) министерства обороны России, прибыла в Успенский храм города Кяхта.

Икона путешествует с востока страны по всем армиям, начиная с Тихоокеанского флота.

В присутствии военных мотострелковой бригады, дислоцируемой в Кяхте, настоятель храма протоиерей Олег Матвеев совершил молебен перед воинской иконой. После молебна икона проследовала в Улан-Удэ для посещения военных посёлка Сосновый Бор.

Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ привезли главную икону Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный». Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
православие военнослужащие икона
 
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