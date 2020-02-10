Молебен перед иконой провели в Кяхте
7 февраля икона преподобного Иосифа Волоцкого, небесного покровителя подразделений материально-технического обеспечения (МТО) министерства обороны России, прибыла в Успенский храм города Кяхта.
Икона путешествует с востока страны по всем армиям, начиная с Тихоокеанского флота.
В присутствии военных мотострелковой бригады, дислоцируемой в Кяхте, настоятель храма протоиерей Олег Матвеев совершил молебен перед воинской иконой. После молебна икона проследовала в Улан-Удэ для посещения военных посёлка Сосновый Бор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре в Улан-Удэ привезли главную икону Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный». Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке.
В Бурятию прибыла воинская икона Иосифа Волоцкого
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