Жительницу Бурятии обязали вернуть району землю на Байкале

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Власти Прибайкальского района отдали в аренду участок на Байкале незаконно



В Бурятии судебные приставы обязали жительницу Прибайкальского района передать районной администрации земельный участок, расположенный на побережье Байкала в селе Гремячинск.



Районный прокурор обратился с иском в суд, требуя признать недействительным договор аренды спорного земельного участка, заключённого между муниципальным образованием и арендатором.



Ранее в деятельности муниципалитета были выявлены грубые нарушения земельного законодательства, ущемляющие права граждан на землю и интересы муниципального образования в сфере землепользования.



После проведения открытого аукциона победитель заявил о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 20 лет. Вместо того, чтобы обратиться к участнику торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене предмета аукциона, организаторы заключили договор с другим человеком, не являющимся участником аукциона.



- В Прибайкальском районном отделе было возбуждено исполнительное производство. После разъяснения судебным приставом-исполнителем норм законодательства женщина по акту приёма-передачи передала земельный участок площадью 700 кв. м. Прибайкальской районной администрации, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

