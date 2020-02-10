Власти Прибайкальского района отдали в аренду участок на Байкале незаконно
В Бурятии судебные приставы обязали жительницу Прибайкальского района передать районной администрации земельный участок, расположенный на побережье Байкала в селе Гремячинск.
Районный прокурор обратился с иском в суд, требуя признать недействительным договор аренды спорного земельного участка, заключённого между муниципальным образованием и арендатором.
Ранее в деятельности муниципалитета были выявлены грубые нарушения земельного законодательства, ущемляющие права граждан на землю и интересы муниципального образования в сфере землепользования.
После проведения открытого аукциона победитель заявил о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, сроком на 20 лет. Вместо того, чтобы обратиться к участнику торгов, который сделал предпоследнее предложение по цене предмета аукциона, организаторы заключили договор с другим человеком, не являющимся участником аукциона.
- В Прибайкальском районном отделе было возбуждено исполнительное производство. После разъяснения судебным приставом-исполнителем норм законодательства женщина по акту приёма-передачи передала земельный участок площадью 700 кв. м. Прибайкальской районной администрации, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
Жительницу Бурятии обязали вернуть району землю на Байкале
Общество, Фото:
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