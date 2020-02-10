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В Бурятии поликлиника вводила в заблуждение старыми ценами

В Бурятии поликлиника вводила в заблуждение старыми ценами
Общество, 
Цены 2017 года были опубликованы на сайте организации

Как выяснила проверка, проведённая Байкальской транспортной прокуратурой, в ЧУЗ «РЖД-Медицина» в городе Северобайкальск нарушался закон об информационных технологиях.

Установлено, что информация, размещённая на официальном сайте медицинского учреждения не актуализирована, содержала сведения о приёме врачей, не работающих в медицинском учреждении.

- Перечень врачебных кадров, в том числе оказывающих платные медицинские услуги, актуализирован по состоянию на 18 марта 2019 года. В графике приёма руководителем медицинской организации и другими уполномоченными лицами указаны сведения о заведующей детским поликлиническим отделением, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком с 2018 года, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

При этом в графике работы врачей-специалистов поликлиники отсутствовали сведения о ведущих приём хирурге и двух офтальмологах.

На главной странице при описании структуры медицинского учреждения отсутствовали сведения об адресах, схемах проезда, часов приёма кабинетов предрейсовых медицинских осмотров на станциях Северобайкальск (ТЧЭ-12), Ангоя, Кичера, Новый Уоян, Кюхельбекерская, Улькан.

В разделе «Платные услуги» размещён прейскурант на платные услуги на 2018 год, а при открытии документа – содержались сведения о ценах на 2017 год.

Кроме того, согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, получаемое от пациента, не содержало всех сведений, предусмотренных законом.

Для устранения нарушений внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



сайт больница Байкальская транспортная прокуратура
 
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