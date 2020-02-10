Для жителей и гостей столицы Бурятии подготовлена развлекательная программа
В феврале согласно буддийским традициям в Бурятии отмечается один из самых любимых и значимых зимних праздников – Сагаалган, Новый год по лунному календарю.
24 февраля в 12:00 на площади Советов начнётся празднование Белого месяца. Для жителей и гостей столицы подготовлена развлекательная программа – Белый Старец «Сагаан Убугун» расскажет о встрече Сагаалгана, о его традициях. Пройдут обряды зажжения Священного Очага и «А-хурый» подношение Духу Огня белой пищи. Для горожан выступят ведущие творческие коллективы и солисты нашего города.
Традиционно на главной площади столицы будет проведена национальная игра «hээр шаалган» (разбивание хребтовой кости). Проведёт её по всем канонам заслуженный артист Республики Бурятии Жаргал Лодоев. В качестве призов среди участников игры будет разыграна бытовая электротехника: 1 место – кофеварка капельная, 2 место – микроволновая печь, 3 место – блендер. Специальный приз – электрочайник. А также подарочные сертификаты от спонсоров.
Прекрасным завершением праздника станет массовый ёхор в исполнении народного фольклорного ансамбля «Тоонто», творческих коллективов «Харасгай», «Амар сайн» и гостей мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
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В Улан-Удэ Сагаалган встретят на площади Советов
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