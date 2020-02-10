В Бурятии военные провели для школьников «урок мужества»

Урок начали с минуты молчания



В Бурятии командный состав соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа провели «Урок мужества» с юнармейцами общеобразовательной школы №47.



Перед началом мероприятия, командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.



Затем офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни совершали героические поступки.



Всего к мероприятиям привлекалось около 30 юнармейцев. В завершении памятного мероприятия военные сфотографировались с учениками, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







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