Урок начали с минуты молчания
В Бурятии командный состав соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа провели «Урок мужества» с юнармейцами общеобразовательной школы №47.
Перед началом мероприятия, командование с участниками мероприятия почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.
Затем офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни совершали героические поступки.
Всего к мероприятиям привлекалось около 30 юнармейцев. В завершении памятного мероприятия военные сфотографировались с учениками, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные провели для школьников «урок мужества»
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