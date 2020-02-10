Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов и мест России для отдыха на зимние выходные
В топ-10 самых популярных для отдыха в зимние выходные и праздничные дни входят горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, горнолыжные курорты Подмосковья, Хибины в Мурманской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ялта в Крыму, курорт Красная Поляна, курорт Шерегеш в Кемеровской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, Коробицыно в Ленинградской области, Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье.
14 февраля празднуют День всех влюбленных, 23 февраля - День защитника Отечества.
По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» в Сочи отдали 24% голосов, за Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - 19%, за горнолыжные курорты Дмитровского городского округа Московской области - 8%, за Хибины в Мурманской области - 7%, за Байкал в Иркутской области и Бурятии - 6%, за Ялту в Крыму - 5%, за курорт Красная Поляна в Сочи - 5%, за курорт Шерегеш в Кемеровской области, за курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, за Коробицыно в Ленинградской области, за Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье - по 4% голосов.
Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса десяти тысяч человек на тему, где лучше всего отдыхать в зимние выходные.
Байкал попал в топ-5 для зимнего отдыха на выходные
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Урок начали с минуты молчания
Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов и мест России для отдыха на зимние выходные
В работе задействовано 57 единиц техники
В городе светофоры установлены в 118 местах
Около двух десятков патрульных автомобилей работали в одном месте
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 февраля по республике местами снег
Инвалидная коляска, развод, потеря работы, равнодушие друзей… В 24 года Галина Горбатых, нынешний председатель фонда «Общество барьеров» попала в страшную аварию, которая сначала многое отняла, потом заставила бороться с собой, чтобы в итоге прийти к борьбе за права других
Об этом сообщили в МЧС
Спортсменка из Бурятии после очередного триумфа поделилась, что чувствует во время победы
Известный бурятский певец и композитор Лудуб Очиров записал гимн Бурятии с оркестром
В Бурятии объяснили, зачем переписчикам нужна информация о жилье
На полигоне Бурдуны в Бурятии прошла масштабная тренировка по управлению огнём артиллерии с боевой стрельбой
В школах Улан-Удэ проходит мониторинг ношения световозвращающих элементов учащимися
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 февраля по республике по северной половине республики местами небольшой снег
Общество, 08.02.2020
В Улан-Удэ в День зимних видов спорта состоялась популярная «Лыжня России». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко