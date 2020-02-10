Байкал попал в топ-5 для зимнего отдыха на выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг лучших курортов и мест России для отдыха на зимние выходные



В топ-10 самых популярных для отдыха в зимние выходные и праздничные дни входят горный курорт «Роза Хутор» в Сочи, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии, горнолыжные курорты Подмосковья, Хибины в Мурманской области, Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ялта в Крыму, курорт Красная Поляна, курорт Шерегеш в Кемеровской области, Домбай в Карачаево-Черкесии, Коробицыно в Ленинградской области, Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье.



14 февраля празднуют День всех влюбленных, 23 февраля - День защитника Отечества.



По данным ТурСтат, за курорт «Роза Хутор» в Сочи отдали 24% голосов, за Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии - 19%, за горнолыжные курорты Дмитровского городского округа Московской области - 8%, за Хибины в Мурманской области - 7%, за Байкал в Иркутской области и Бурятии - 6%, за Ялту в Крыму - 5%, за курорт Красная Поляна в Сочи - 5%, за курорт Шерегеш в Кемеровской области, за курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии, за Коробицыно в Ленинградской области, за Светлогорск в Калининградской области и Пятигорск в Ставрополье - по 4% голосов.



Рейтинг составлен по итогам онлайн-опроса десяти тысяч человек на тему, где лучше всего отдыхать в зимние выходные.







