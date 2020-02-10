В городе светофоры установлены в 118 местах
Обслуживанием и ремонтом светофоров Улан-Удэ занимается подведомственная организация комитета городского хозяйства МБУ «Горсвет». На осмотр светофорного оборудования сотрудники учреждения выезжают ежедневно. Бригада дежурит на трёх районах города.
Выявить дефекты и оперативно исправить неполадки также помогает автоматическая система управления дорожного движения (АСУДД). Система установлена на тех светофорах, которые регулируют плотный поток машин. «Умное оборудование» мониторит работу светофоров, обеспечивающих безопасность движения на главных дорогах города. На каждом из таких объектов установлен модем. Информация через интернет поступает на пульт управления, по сигналу сразу же выезжает аварийная группа.
- На месте специалисты оценивают характер неисправности и производят необходимые ремонтные работы. Также сотрудники производят и другие виды работ, например, чистка линз и самих светофоров, покраска металлических стоек. Работы относятся к плановым и выполняют несколько раз в год, - сообщает комитет городского хозяйства.
На сегодня в Улан-Удэ светофорных объектов, то есть мест, где установлены светофоры - 118. На одном светофорном объекте, как правило это перекрёстки, пешеходные переходы, установлено от 6 до 20 светофоров.
До 2009 года движение на улицах города регулировали ламповые светофоры. Под стеклянной линзой стояли обычные лампы накаливания, которые часто перегорали. Сокращали им «жизнь» как постоянный режим работы, так и погодные условия. За два года с 2009 по 2010 год проблему решили - в городе заменили все ламповые светофоры на светодиодные. Срок службы которых гораздо дольше.
Горожан просят сообщать о неисправностях в работе светофоров (не работает вообще, мигает, сбой в работе), позвонив в дежурную службу МБУ «Горсвет» по телефону: 43-26-44. Звонки принимаются круглосуточно.
За работой светофоров Улан-Удэ следит «умное оборудование»
Общество, Фото:
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