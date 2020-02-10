Профилактический рейд ГИБДД напугал улан-удэнцев

Около двух десяток патрульных автомобилей работали в одном месте
Улан-удэнцев перепугал рейд сотрудников ГИБДД Бурятии. Накануне вечером в соцсетях появилось несколько видеозаписей, на которых одна за другой едут патрульные автомобили. По словам пользователей Сети, в микрорайоне Зверосовхоз одновременно находилось порядка 16-ти машин.
Горожане терялись в догадках – что же случилось, и начали выдвигать свои версии возможных событий. Люди не отказывали себе в смелости своих предположений и фантазии.
«Говорят, на инкассаторов напали», эту версию выдвинули несколько человек.
Другие же предпочли отшутиться на эту тему: «Терминатор-2 напал на «зверик», «Меня сопровождали», «На рыбалку поехали», «Так-то красиво, с люстрами колонной проехал», «Красиво едут», «Флешмоб у них! Или челлендж», «Говорят, инопланетяне с альфыцентвра, я точно не знаю, приземлились и ларёк с пивом гопнули. Это точная инфа! Репост!!!», «16 машин ДПС , можно в обморок упасть за рулём», писали пользователи Сети.
Там же в комментариях представители МВД по Бурятии сообщили, что идёт профилактический рейд ГИБДД.
«У ГИБДД профилактический рейд, а у народу профилактический шок. Для чего так пугать народ? Можно было просто по всему городу расставить посты... а то все в Зверосовхозе», ответили подписчики паблика ves_ulan_ude_.
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