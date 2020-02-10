По данным Бурятского гидрометцентра, 10 февраля по республике местами снег
Ветер восточный 3-8, днём местами до 15 м/с. Температура ночью 18-23, местами 9-14, по северу 28-33, днём 7-12, местами 0-5, по северу до 19 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 19-21, днём 6-8 мороза.
В Бурятии местами до нуля градусов
Общество, Фото:
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