На Байкале готовят ледовую дорогу на Ольхон

Об этом сообщили в МЧС



В Иркутской области готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.



Всего в Иркутской области планируется к открытию 56 ледовых переправ. Из них функционируют 53 ледовые дороги: за сутки открыты три новые ледовые переправы в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь.



