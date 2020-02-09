Об этом сообщили в МЧС
В Иркутской области готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Всего в Иркутской области планируется к открытию 56 ледовых переправ. Из них функционируют 53 ледовые дороги: за сутки открыты три новые ледовые переправы в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь.
На Байкале готовят ледовую дорогу на Ольхон
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