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На Байкале готовят ледовую дорогу на Ольхон

На Байкале готовят ледовую дорогу на Ольхон
Общество, 
Об этом сообщили в МЧС

В Иркутской области готовится к открытию переправа на остров Ольхон на Малом Море озера Байкал. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Всего в Иркутской области планируется к открытию 56 ледовых переправ. Из них функционируют 53 ледовые дороги: за сутки открыты три новые ледовые переправы в Казачинско-Ленском районе на реках Домугда, Кутима, Моголь.

Байкал Ледовые переправы
 
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