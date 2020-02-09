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Жителей Бурятии во время переписи спросят о жилищных условиях

Жителей Бурятии во время переписи спросят о жилищных условиях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии объяснили, зачем переписчикам нужна информация о жилье

В 2019 году в России было введено в эксплуатацию более 1,1 млн. квартир. А сколько в России старого и ветхого жилья? Сколько жителей нашей страны лишены элементарных удобств? Ответы на эти и другие вопросы будут искать во время всероссийской переписи населения 2020 года.

В 2019 году россияне построили 262,5 тыс. жилых домов (253,8 тыс. — без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Площадь возведённого жилья составила 36,8 млн. м2, сообщил Росстат.

Согласно данным о благоустройстве жилищного фонда, в 2014 году канализация была доступна 73% жителей России, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — 78%. Точная информация о жилищных условиях поможет определить объёмы бедности и понять, как с ней бороться. Поэтому вопросы, касающиеся времени постройки жилья, его площади и видов благоустройства входят в программу всероссийской переписи населения 2020 года. В каждом помещении переписчики, а при интернет-переписи — пользователи портала «Госуслуги» будут заполнять бланк «П» («Помещение») о жилищных и санитарно-гигиенических условиях проживания людей.

В Бурятии за январь-декабрь 2019 года было введено в эксплуатацию 3,1 тыс. квартир общей площадью 230,6 тыс. м2.

- Также население построило две тысячи жилых домов (1,8 тыс. — без учёта жилых домов, построенных на земельных участках для ведения садоводства). Площадь возведённого жилья составила 175,0 тыс. м2, - сообщили в Бурятстате.

Впервые статистики спросили россиян о благоустройстве жилых помещений в ходе переписи 2002 года. В анкетах переписи 2010 года появились уже подробные уточнения о жилищных условиях. Вопросы бланка «П» с того времени не изменились, только в блоке «Время постройки дома» добавилась подсказка «После 2010 года».

Данные, собранные в бланке «П», помогут статистикам рассчитать средний размер жилой площади, приходящейся на человека или домохозяйство. Кроме того, эти сведения станут ценной базовой информацией для разработки госпрограмм федерального и регионального уровней по капитальному ремонту жилья.

Справка:

Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ. 
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