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В Бурятии артиллеристы уничтожили 300 замаскированных целей

В Бурятии артиллеристы уничтожили 300 замаскированных целей
Общество, 
На полигоне Бурдуны в Бурятии прошла масштабная тренировка по управлению огнём артиллерии с боевой стрельбой

Поражение условного противника отработали расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Мста-С».

На тренировке широко использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.

Контроль поражения объектов и корректировку огня вели с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Тренировка проходила в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. Всего было уничтожено более 300 хорошо замаскированных под цвет местности площадных и одиночных целей на расстояниях от 3 до 15 км.

В тренировке приняли участие около 250 военнослужащих и более 40 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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