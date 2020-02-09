В Бурятии артиллеристы уничтожили 300 замаскированных целей

На полигоне Бурдуны в Бурятии прошла масштабная тренировка по управлению огнём артиллерии с боевой стрельбой



Поражение условного противника отработали расчёты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Мста-С».



На тренировке широко использовались средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки, позволяющие оперативно корректировать огонь.



Контроль поражения объектов и корректировку огня вели с помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Тренировка проходила в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронного подавления. Всего было уничтожено более 300 хорошо замаскированных под цвет местности площадных и одиночных целей на расстояниях от 3 до 15 км.



В тренировке приняли участие около 250 военнослужащих и более 40 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



