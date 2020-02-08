Мария Цыренова: «Пространство для творчества – огромное»







Почему-то в последнее время я стала чувствовать связь со своим дедом. Он был преподавателем тракторостроения в БГСХА, а также прекрасно пел старинные аларские песни. Я слушаю его домашние записи и всегда слезы наворачиваются. Это аутентичные песни, без примесей эстрады, очень чистые и совсем другие. Услышать такое пение сейчас - большая редкость.



Вообще, в нашей семье у каждого есть музыкальный слух и родиться без него было бы ошибкой природы.



- Когда вы поняли, что хорошо поёте? Как началось ваше становление в качестве певицы?



- В году 2002 мама отвела нас с сестрой в музыкалку при 26-ой школе. Думаю, с этого момента и начался мой путь на музыкальном поприще. Там мы попали под руководство к Рубан Любови Константиновне. Спасибо ей огромное! Помню, как она говорила мне, что у меня врождённые способности и есть особый талант, но на тот момент я совсем не понимала, чем я отличаюсь от других.



Возможно, я и не отличалась, но ребёнку так важно чувствовать поддержку и слышать то, что он особенный, это же так воодушевляет, и хочется стараться ещё больше.



Пела я с раннего детства: в садике, в школе, дома. В 6 классе ходила в студию эстрадно-джазового вокала СКЭТ. Сольные выступления начались в 7 классе, когда поступила в 61 лицей-интернат. Тут-то и началась моя звёздная карьера! Я выступала на многих праздниках, но песни тогда я ещё не писала.



- А когда начали писать собственные песни?



- Первая песня была написала на 1 курсе для конкурса «Евровидение Финансового университета». Собственно, написала одну песню, мы выиграли, а потом пошла вторая, третья, десятая. Половина из написанных песен - это приветы из 2015 года.







Летом того же года Вероника - моя сестра - предложила мне провести квартирник в анти-кафе «Улицы Сов». Успех был ошеломительный - пришло человек 60, для первого раза это было много, учитывая размеры анти-кафе.



И такие вечера-квартирники вошли в традицию, в 2016 выступала в галерее «Орда», в креативном пространстве «ZAM», в Москве в «Символе», в 2017 был последний яркий сольник на сцене ресторана «Сплетни».



- Расскажите, как именно проходит этот процесс создания музыки? Что идёт сначала – мелодия или текст? Может, вы ходили на курсы по композиторству?



- Все пишут песни по-разному. Я обычно беру гитару, играю базовые аккорды и мне приходят какие-то идеи, я записываю все на диктофон, так и рождаются песни. Я думала, что я дилетант в этом деле, но оказалось, что это самый стандартный пример. Кто-то пишет песни сразу на бит, кому как удобнее.



В сентябре 2019 года мне посчастливилось попасть на мероприятие SONGWRITINGWEEK. Участие было абсолютно бесплатное, а вот приобретённые контакты и знания - бесценны. Участников разделили на команды и в течение недели мы придумывали песни по кейсам для Swanky Tunes, Люси Чеботиной, певцов из «Black Star» и др.



- Кто из исполнителей вас вдохновляет и почему?



- Из моих последних открытий - Тося Чайкина. Она такая потрясная! Мне нравится то, как она сочиняет, она ломает все шаблоны, она представитель действительно нового веяния в российской музыке! Она сама пишет аранжировки, песни, придумывает клипы. Мне нравятся «трушные» DIY артисты. К таким относят и Манижу. Была на её концерте недавно. У неё бешеная энергетика! Очень рада, что у нас есть такие люди.







- Как вы считаете, в каком состоянии сейчас находится музыкальная, концертная индустрия в Бурятии?



- Учитывая то, что в UU.SOUND участвует 14 групп из Улан-Удэ - процесс идёт. Я ещё не знакома с творчеством многих, узнаем на фестивале. В любом случае творчество прекрасно во всех проявлениях, и хочется, чтобы музыкантов становилось все больше, чтобы люди не боялись самовыражаться, интересовались индустрией, смотрели на картинку шире. Пространство для творчества - огромное. Тем более мы живём в век информационный, когда ты можешь делиться чем-то не только в рамках своего региона, но и страны, и, возможно, мира.



Хорошо, что проводятся вот такие фестивали, где также есть возможность показать себя, выступить, получить опыт общения с людьми из музыкальной сферы.



- Расскажите, как прошло ваше студенчество и чем вы занимаетесь сейчас?



- Я окончила Финансовый университет при Правительстве РФ. Во время студенчества подрабатывала тайным покупателем. После окончания универа около года я работала в диджитал компании проектным менеджером. В тот год я очень стрессовала, так как обращалась с деньгами, с задолженностью, чувствовала ответственность. Я совсем перестала петь, редко появлялась в соцсетях, мне просто не хватало на это времени. Я приходила домой, ложилась спать, на утро вставала и шла на работу.



Сейчас я фрилансер, пишу песни, работаю из дома. Я пока не отрегулировала свой рабочий процесс, то у меня 10 заказов, то 0. Спасибо моему молодому человеку и родителям, к которым я могу обратиться за поддержкой.



- Вы записываете видеоролики о сортировке мусора в соцсетях, и, в целом, пишете об эко-активизме. Расскажите, когда и как вы решили вести осознанный образ жизни и заботиться об экологии?



- Когда я приехала домой прошлым летом, мама уже начала сортировать мусор. Собственно, от неё я и узнала о том, что принимают в переработку в Улан-Удэ. Когда я вернулась в Москву, мне уже было непривычно выбрасывать мусор в один пакет, и я решила разобраться в этом мусорном вопросе. Зашла на сайт раздельного сбора в Москве, изучила виды вторсырья, на карте recycle map нашла пункты сбора и начала сортировать.



Когда я разобралась в том, какие материалы принимаются в переработку, я решила отказаться от покупки продуктов в неперерабатываемой упаковке и брать продукты на рынке в свою тару. И мне это так понравилось! По цене выходит чуть дешевле, к тому же вкуснее, да ещё и попробовать можно перед покупкой.



Примерно в то же время я узнала о zero waste магазинах, их 4-5 по Москве. Спасибо таргетированной рекламе! Она реально работает. Там все продают в свою тару: крупы, специи, масла, бытовую химию, косметику.



- Как вы думаете, каким образом можно развить эту культуру в Бурятии?



- Больше говорить об этом. Сами переработчики тоже должны заявлять о себе, выходить на контакт. Интернет и соцсети - это такой большой инструмент, с помощью которого можно делать бизнес.



Сами люди тоже должны интересоваться тем, куда идёт их мусор. Мы удивляемся мусорным полигонам вокруг города, а сами выбрасываем по пакету несортируемого мусора в день!! В ДЕНЬ, КАРЛ!! И я так делала, для меня это было нормой, сейчас я выбрасываю несортируемый мусор раз в 1-2 недели, а сортируемый один раз в 3 месяца (вывожу на склад собиратора).



Нужно понимать, что мусор просто так не испаряется, он в любом случае где-то да окажется, и будет лучше, если его переработают и используют повторно.



И знаете, ещё хотела бы сказать про воздух! Иметь машину для нас - считается нормой, и в основном показывает статус человека. Но черт, это же так дорого! Если все больше людей будет отказываться от автомобилей, то будет резонно улучшать общественный транспорт. А чем лучше общественный транспорт, тем меньше пробок, что в свою очередь увеличивает уровень инфраструктуры в городе. Конечно, легко сказать, что хорошо, что плохо. Но все-таки воздух в нашем городе очень загазован и хочется дышать в полные лёгкие, а не закрывать нос от газа проезжающей легковушки.



- Что бы вы хотели сказать напоследок?



- Я верю в наше светлое, осознанное будущее! С такими словами можно подаваться на выборы. Но я очень хочу, чтобы все мы были открыты новому, новым технологиям, жили в потоке информации, постоянно учились, были готовы менять свои привычки. Тогда и будет осознанность, будет организованность, будет комфорт, будет счастье.





