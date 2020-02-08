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Жители Бурятии предпочитаю покупать подержанные автомобили

Жители Бурятии предпочитаю покупать подержанные автомобили
Общество,  Фото:pixabay.com
Бывшие в употреблении автомобили покупают в 21 раз чаще, чем новые

Жители Бурятии намного чаще покупают подержанные автомобили, нежели новые. Об этом свидетельствуют исследования, которые провели эксперты аналитического агентства «Автостат». Эксперты рассмотрели российский рынок легковых автомобилей в разрезе регионов, причём не только новых, но и подержанных машин, а также сравнили их между собой.

Так, по данным агентства, в 2019 году объём рынка новых легковых автомобилей в стране составил почти 1,6 млн единиц, сократившись на 2,5%. Лидером тут по-прежнему остается Москва, жители которой за год купили около 238 тыс. новых машин (-2,3%).

Практически такое же падение (-2,2%) и в Подмосковье, но сам рынок здесь примерно вдвое меньше (126,05 тыс. шт.). Замыкает первую тройку регионального рейтинга Санкт-Петербург (96,16 тыс. шт.; -10,2%), демонстрирующий самое сильное падение в топ-10. Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (68,21 тыс. шт.; -4%), за которым расположился Краснодарский край (61,07 тыс. шт.; -0,1%) с наименьшим показателем рыночного падения в представленном рейтинге.

Объём вторичного рынка автомобилей составил 5,4 млн единиц (-0,4%). В 2019 году больше всего подержанных автомобилей купили жители Подмосковья - 286,57 тысяч автомобилей. Далее идут москвичи - 271,16 тысяч автомобилей. Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, жители региона приобрели 255,65 тысяч автомобилей с пробегом.

Жители Бурятии в 2019 году приобрели 33,75 тысяч подержанных легковых автомобилей и только 1,59 тысяч новых машин. Соотношение объёма купленных подержанных авто к новым составляет – 21,19. По преобладанию вторичного рынка автомобилей над первичным Бурятия входит в тройку лидеров по стране.

Также значительно преобладает вторичный рынок автомобилей над первичным в Еврейской автономной области. Там местные жители в 50 раз чаще приобретают подержанные автомобили нежели новые. В тройку лидеров-регионов, где заметно превосходит вторичный рынок авто, вошёл и Камчатский край, там соотношение купленных подержанных машин к новым составляет 21, 37.

Жители соседнего Забайкалья также предпочитают покупать автомобили с пробегом. В 2019 году забайкальцы приобрели 41,32 тысячи подержанных автомобилей и 2,26 тысяч новых машин. Соотношение подержанных к новым составило 18, 31. 


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