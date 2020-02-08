Жители Бурятии предпочитаю покупать подержанные автомобили









Жители Бурятии намного чаще покупают подержанные автомобили, нежели новые. Об этом свидетельствуют исследования, которые провели эксперты аналитического агентства «Автостат». Эксперты рассмотрели российский рынок легковых автомобилей в разрезе регионов, причём не только новых, но и подержанных машин, а также сравнили их между собой.Так, по данным агентства, в 2019 году объём рынка новых легковых автомобилей в стране составил почти 1,6 млн единиц, сократившись на 2,5%. Лидером тут по-прежнему остается Москва, жители которой за год купили около 238 тыс. новых машин (-2,3%).Практически такое же падение (-2,2%) и в Подмосковье, но сам рынок здесь примерно вдвое меньше (126,05 тыс. шт.). Замыкает первую тройку регионального рейтинга Санкт-Петербург (96,16 тыс. шт.; -10,2%), демонстрирующий самое сильное падение в топ-10. Среди нестоличных субъектов РФ лидирует Татарстан (68,21 тыс. шт.; -4%), за которым расположился Краснодарский край (61,07 тыс. шт.; -0,1%) с наименьшим показателем рыночного падения в представленном рейтинге.Объём вторичного рынка автомобилей составил 5,4 млн единиц (-0,4%). В 2019 году больше всего подержанных автомобилей купили жители Подмосковья - 286,57 тысяч автомобилей. Далее идут москвичи - 271,16 тысяч автомобилей. Замкнул тройку лидеров Краснодарский край, жители региона приобрели 255,65 тысяч автомобилей с пробегом.Жители Бурятии в 2019 году приобрели 33,75 тысяч подержанных легковых автомобилей и только 1,59 тысяч новых машин. Соотношение объёма купленных подержанных авто к новым составляет – 21,19. По преобладанию вторичного рынка автомобилей над первичным Бурятия входит в тройку лидеров по стране.Также значительно преобладает вторичный рынок автомобилей над первичным в Еврейской автономной области. Там местные жители в 50 раз чаще приобретают подержанные автомобили нежели новые. В тройку лидеров-регионов, где заметно превосходит вторичный рынок авто, вошёл и Камчатский край, там соотношение купленных подержанных машин к новым составляет 21, 37.Жители соседнего Забайкалья также предпочитают покупать автомобили с пробегом. В 2019 году забайкальцы приобрели 41,32 тысячи подержанных автомобилей и 2,26 тысяч новых машин. Соотношение подержанных к новым составило 18, 31.