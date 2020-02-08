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В Иркутской области аферист обманул пенсионерку на 35 тысяч рублей

В Иркутской области аферист обманул пенсионерку на 35 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас проводится проверка по данному факту

В дежурную часть в Усолье-Сибирском обратилась пенсионерка. Пожилая женщина сообщила, что стала жертвой обмана.
На улице, когда она возвращалась домой с поликлиники, к ней подошёл незнакомый мужчина, который сказал, что является предпринимателем, и у него к пожилой женщине есть просьба.

По словам собеседника, ему должен прийти крупный денежный перевод, но так как он не хочет выплачивать большой процент за перечисление средств - как владелец бизнеса, он предлагает пенсионерке получить эти деньги на её банковский счет. Это якобы позволит избежать лжепредпринимателю дополнительных трат. Единственное условие для получения перевода – это то, что счёт должен быть пустым.

Поверив незнакомцу, потерпевшая отправилась в банк, сняла все имеющиеся у неё на счету деньги - 35 тысяч рублей. Когда она вышла из помещения банка, аферист отдал ей пачку купюр, попросив сохранить их у себя, а сам взял у нее 35 тысяч рублей, которые были в тот момент у нее в руках.

Спустя некоторое время усольчанка отправилась в банк с купюрами, которые оставил ей мужчина, но специалисты сообщили ей, что в пачке - билеты «Банка приколов».

По данному факту в настоящее время правоохранители проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область мошенничество
 
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