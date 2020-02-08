В Иркутской области бабушка выживает в жутких условиях



Следователями в ходе мониторинга средств массовой информации был выявлен репортаж о плохих жилищных условиях, в которых проживает 83-летняя жительница Чунского района Иркутской области.



В материале идёт речь о том, что ветхий дом представляет реальную опасность для бабушки. По данному факту следственным отделом организовано проведение доследственной проверки за халатность.



Дом старушки давно обветшал, в стенах трещины, которые пенсионерка затыкает одеялами. Печка буквально разваливается, из-за чего дым идёт в дом. В этой связи тяжело дышать, на стенах и потолке – сажа. Выживать старушке помогают соседи, которые иногда выполняют работы по хозяйству.



- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями СК России будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации поселения и социальных служб по оказанию должного внимания пожилой женщине, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



