Выставка в Санкт-Петербурге продлится до воскресенья
С 7 по 9 февраля в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге проходит выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремёсел «Невский ларец». Впервые в работе выставки принимают участие бурятские мастера по художественной обработке дерева, по производству ювелирных изделий народных промыслов, войлоку и др.
На выставке также будут представлены более 100 производителей промыслов, творческих объединений, художников и ремесленников не только различных регионов России, но и других стран.
Выставка проходит с 7 до 9 февраля с 11 до 19 часов.
Бурятские мастера участвуют в «Невском ларце»
Общество, Фото:
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