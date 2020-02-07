Медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» была вручена Чингизу Сультимову
Ректору Агинской Буддийской академии Буддийской традиционной Сангхи России, ламе Агинского дацана Чингизу Сультимову вручили одну из высших региональных наград Забайкальского края - медаль «За заслуги перед Забайкальским краем». Об этом сообщается в официальной группе Сангхи в соцсети.
Чингиза Сультимова наградил председатель Законодательного Собрания Забайкальского края Игорь Лиханов.
Ламе Агинского дацана вручили медаль
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Медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» была вручена Чингизу Сультимову
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