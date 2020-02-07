В Бурятии вновь заговорили о памятнике Владимиру Сафронову

- Владимир Сафронов пока единственный олимпийский чемпион из Бурятии. Наш земляк. Думаю, надо увековечить его имя! Идеальное место - Гостиные ряды, около часовни в сквере. Отличное место и для туристов и солнечная сторона. Не надо ставить его на объекте спорта (стадион и т.п.). Это должно быть общественное место, чтобы о нём знали и видели все, не только любители спорта... – написал Жаргал Очиров на своей странице в Instagram.



