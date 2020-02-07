В Бурятии вновь заговорили о памятнике Владимиру Сафронову

Глава федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров предложил возвести памятник Владимиру Сафронову, первому олимпийскому чемпиону по боксу из СССР. Очиров даже нарисовал эскиз и предложил его поставить в центре Улан-Удэ.
- Владимир Сафронов пока единственный олимпийский чемпион из Бурятии. Наш земляк. Думаю, надо увековечить его имя! Идеальное место - Гостиные ряды, около часовни в сквере. Отличное место и для туристов и солнечная сторона. Не надо ставить его на объекте спорта (стадион и т.п.). Это должно быть общественное место, чтобы о нём знали и видели все, не только любители спорта... – написал Жаргал Очиров на своей странице в Instagram.
Также он подчеркнул, что Владимир Сафронов жил недалеко от Гостиных рядов – на улице Шмидта. Он попросил своих подписчиков высказаться по поводу его идеи. Стоит отметить, что многие поддержали.
«Отличная идея!», «Супер идея, я не знала о таком факте, как и многие», «Он мой кумир, вы правы, это очень хорошая идея», «Сафронов поехал на Олимпиаду с первым разрядом по боксу, заменив заболевшего Чемпиона СССР Александра Засухина. Вернулся с Олимпиады в звании Заслуженного Мастера спорта, такого в истории никогда не было!», «Идея замечательная, Сафронов может быть, как маяк для бурятских и Московских боксёров, а для спортсменов это сила духа, мужество и труд».
Другие пользователи предложили иное место установки памятника. Один подписчик предложил связать место возможного памятника с местом жительства или проведения тренировок прославленного боксёра.
Идея установки памятника Владимира Сафронова возникла уже давно. Об этом говорили ещё в 2013 году. Тогда боксёры планировали установить памятник перед школой бокса «Ринг». Они просили мэрию помочь с обустройством территории.
Тогда же озвучивались идеи установки ряда других памятников, из которых на сегодня воплотили скульптуры Антона Чехова и Героя России Алдара Цыденжапова.
Справка:
Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ. Жил на улице Шмидта рядом с цирком, куда ходил смотреть тренировки борцов. Занимался гимнастикой, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, бальными танцами. Посещал изостудию Улан-Удэнского дома пионеров.
Заниматься боксом начал с 13 лет у чемпиона РСФСР Александра Ринчинова, позже был подопечным Леонида Соколова.
В 1954 году Сафронов завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР.
В 1951 году поступил в Иркутское художественное училище. Был чемпионом по боксу Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, ВЦСПС, попал в сборную команду Сибири. В 1953 году принят в сборную СССР. В 1955 году Сафронов был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе. Из армии откомандировывался в распоряжение сборной олимпийской команды.
В 1956 году, заменив заболевшего Александра Засухина, вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, где неожиданно выиграл золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом среди советских боксёров. На пути к победе Сафронов победил выдающихся европейских боксёров Хенрика Недзведского и Томаса Николса. К этому моменту у Сафронова был всего лишь первый разряд по боксу.
Среди последующих успехов Сафронова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1957 года и победы на чемпионатах СССР 1958 и 1962 годов. Всего Сафронов провёл 316 боёв, одержав 294 победы.
Окончил Художественное училище в Иркутске и в 1963 году оформительский факультет Московского полиграфического института. Член КПСС с 1963 года. По окончании спортивной карьеры работал художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт».
Ушёл из жизни в 1979-м на 45 году жизни.