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В Бурятии вновь заговорили о памятнике Владимиру Сафронову

В Бурятии вновь заговорили о памятнике Владимиру Сафронову
Общество, 
Свой эскиз предложил глава федерации тайского бокса Бурятии

Глава федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров предложил возвести памятник Владимиру Сафронову, первому олимпийскому чемпиону по боксу из СССР. Очиров даже нарисовал эскиз и предложил его поставить в центре Улан-Удэ.

- Владимир Сафронов пока единственный олимпийский чемпион из Бурятии. Наш земляк. Думаю, надо увековечить его имя! Идеальное место - Гостиные ряды, около часовни в сквере. Отличное место и для туристов и солнечная сторона. Не надо ставить его на объекте спорта (стадион и т.п.). Это должно быть общественное место, чтобы о нём знали и видели все, не только любители спорта... – написал Жаргал Очиров на своей странице в Instagram. 


Также он подчеркнул, что Владимир Сафронов жил недалеко от Гостиных рядов – на улице Шмидта. Он попросил своих подписчиков высказаться по поводу его идеи. Стоит отметить, что многие поддержали.

«Отличная идея!», «Супер идея, я не знала о таком факте, как и многие», «Он мой кумир, вы правы, это очень хорошая идея», «Сафронов поехал на Олимпиаду с первым разрядом по боксу, заменив заболевшего Чемпиона СССР Александра Засухина. Вернулся с Олимпиады в звании Заслуженного Мастера спорта, такого в истории никогда не было!», «Идея замечательная, Сафронов может быть, как маяк для бурятских и Московских боксёров, а для спортсменов это сила духа, мужество и труд».

Другие пользователи предложили иное место установки памятника. Один подписчик предложил связать место возможного памятника с местом жительства или проведения тренировок прославленного боксёра.

Идея установки памятника Владимира Сафронова возникла уже давно. Об этом говорили ещё в 2013 году. Тогда боксёры планировали установить памятник перед школой бокса «Ринг». Они просили мэрию помочь с обустройством территории.

Тогда же озвучивались идеи установки ряда других памятников, из которых на сегодня воплотили скульптуры Антона Чехова и Героя России Алдара Цыденжапова.

Справка:

Владимир Сафронов родился в 1934 году в Улан-Удэ. Жил на улице Шмидта рядом с цирком, куда ходил смотреть тренировки борцов. Занимался гимнастикой, волейболом, баскетболом, лёгкой атлетикой, бальными танцами. Посещал изостудию Улан-Удэнского дома пионеров.

Заниматься боксом начал с 13 лет у чемпиона РСФСР Александра Ринчинова, позже был подопечным Леонида Соколова.

В 1954 году Сафронов завоевал бронзовую медаль чемпионата РСФСР.

В 1951 году поступил в Иркутское художественное училище. Был чемпионом по боксу Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, ВЦСПС, попал в сборную команду Сибири. В 1953 году принят в сборную СССР. В 1955 году Сафронов был призван в армию, служил в Забайкальском военном округе. Из армии откомандировывался в распоряжение сборной олимпийской команды.

В 1956 году, заменив заболевшего Александра Засухина, вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Мельбурне, где неожиданно выиграл золотую медаль, став первым олимпийским чемпионом среди советских боксёров. На пути к победе Сафронов победил выдающихся европейских боксёров Хенрика Недзведского и Томаса Николса. К этому моменту у Сафронова был всего лишь первый разряд по боксу.

Среди последующих успехов Сафронова — бронзовая медаль чемпионата Европы 1957 года и победы на чемпионатах СССР 1958 и 1962 годов. Всего Сафронов провёл 316 боёв, одержав 294 победы.

Окончил Художественное училище в Иркутске и в 1963 году оформительский факультет Московского полиграфического института. Член КПСС с 1963 года. По окончании спортивной карьеры работал художественным редактором в издательстве «Физкультура и спорт».

Ушёл из жизни в 1979-м на 45 году жизни.
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