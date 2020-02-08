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В Бурятии сегодня тёплая погода

В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 8 февраля в республике преимущественно без осадков

Днём местами пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью и северным районам местами до умеренного. Ветер ночью слабый, днём западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду, позёмка.

Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -14,-19 градусов. Днём ожидается -9,-14, местами по южной половине -1,-6, а по северным районам до -15,-20.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 24-26, днём 9-11 градусов мороза.
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