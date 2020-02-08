В Бурятии сегодня тёплая погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 8 февраля в республике преимущественно без осадков



Днём местами пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью и северным районам местами до умеренного. Ветер ночью слабый, днём западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду, позёмка.



Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -14,-19 градусов. Днём ожидается -9,-14, местами по южной половине -1,-6, а по северным районам до -15,-20.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 24-26, днём 9-11 градусов мороза.

