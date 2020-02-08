По данным Бурятского гидрометцентра, ночью 8 февраля в республике преимущественно без осадков
Днём местами пройдёт небольшой снег, по Прибайкалью и северным районам местами до умеренного. Ветер ночью слабый, днём западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами 10-15 метров в секунду, позёмка.
Температура ночью -22,-27, местами -30,-35, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам при облачности -14,-19 градусов. Днём ожидается -9,-14, местами по южной половине -1,-6, а по северным районам до -15,-20.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен слабый снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 24-26, днём 9-11 градусов мороза.
В Бурятии сегодня тёплая погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнования состоятся 9 февраля в посёлке Селенгинск
Ранее её проект «Танцующая в темноте» стал вторым на конкурсе в Париже
Соревнования пройдут в конце августа этого года
Принять бесплатное участие может любой желающий
Среди призёров – представители Улан-Удэ, Закаменского и Кяхтинского районов
Они находятся в Каларском районе в национальном парке «Кодар»
Памятник Чехову «защитили» и от смога, и от коронавируса
Фестиваль творчества Николая Дамдинова и Солбона Ангабаева проводился в девятый раз
Также планируются скверы в микрорайоне «Падь Грязнуха» и в переулке Волконского
Лидирующее положение занимает команда «Локомотив»
Сейчас они находятся в реабилитационном центре
Причиной стал запрет на проведение массовых детских мероприятий в закрытых помещениях
В одном из них примут участие команды из Читы и Улан-Удэ
Празднование Белого месяца откроют одиннадцать родов бурят
Медаль «За заслуги перед Забайкальским краем» была вручена Чингизу Сультимову