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В СИЗО Улан-Удэ обучают йоге

В СИЗО Улан-Удэ обучают йоге
Общество, 
Обучение проходило пять дней

В СИЗО в Улан-Удэ для осуждённых женского отряда хозяйственного обслуживания прошла антистрессовая программа Prizon Smart.

Провела курсы представитель благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности», инструктор по йоге для социально-незащищённых слоёв населения Марина Квитнева.

За пять дней участниц обучили йоге тела, древним дыхательным техникам и релаксации.

Осуждённые с интересом участвовали в данной программе. Особый интерес вызвали истории инструктора о древних воителях Индии, о сильных духом монахах Китая, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.


СИЗО йога
 
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