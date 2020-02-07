В СИЗО Улан-Удэ обучают йоге

Обучение проходило пять дней



В СИЗО в Улан-Удэ для осуждённых женского отряда хозяйственного обслуживания прошла антистрессовая программа Prizon Smart.



Провела курсы представитель благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности», инструктор по йоге для социально-незащищённых слоёв населения Марина Квитнева.



За пять дней участниц обучили йоге тела, древним дыхательным техникам и релаксации.



Осуждённые с интересом участвовали в данной программе. Особый интерес вызвали истории инструктора о древних воителях Индии, о сильных духом монахах Китая, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





