Обучение проходило пять дней
В СИЗО в Улан-Удэ для осуждённых женского отряда хозяйственного обслуживания прошла антистрессовая программа Prizon Smart.
Провела курсы представитель благотворительного фонда «Общечеловеческие ценности», инструктор по йоге для социально-незащищённых слоёв населения Марина Квитнева.
За пять дней участниц обучили йоге тела, древним дыхательным техникам и релаксации.
Осуждённые с интересом участвовали в данной программе. Особый интерес вызвали истории инструктора о древних воителях Индии, о сильных духом монахах Китая, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В СИЗО Улан-Удэ обучают йоге
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