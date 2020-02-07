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В Улан-Удэ на спектакле покажут мистерию ЦАМ

В Улан-Удэ на спектакле покажут мистерию ЦАМ
Общество,  Фото:из архива
В Бурятском драматическом театре покажут премьеру «Наян Наваа»

Народная песня о загадочной прародине бурят «Наян Наваа» вдохновила Виктора Жалсанова на постановку одноимённого спектакля на сцене Бурятского драматического театра.

Где же находится Наян Наваа? Ответ на этот вопрос оброс различными мифами, слухами и даже научными версиями. К примеру, некоторые учёные предполагают, что местность, которую воспевают буряты, находится в Ираке, так как там есть провинция с почти таким же названием. Есть также мнение, что Наян Наваа расположена на границе Тибета с Непалом, сообщают в пресс-службе Бурятского драмтеатра.

- Где это? Что это? Там было хорошо? Мы туда уйдём или мы оттуда пришли? Про это спектакль. Меня привлекла эта песня «Наян Наваа». Повезло встретиться с разными учёными. Это будет спектакль про нас, про народ, про Родину, про повседневность. Такая обширная история, - поделился режиссёр спектакля Виктор Жалсанов.

За основу взята история, написанная актёром Бурятского драматического театра Булатом Самбиловым в рамках лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия». Главный герой в одиночку встаёт на защиту родного леса, который собираются вырубить для строительства завода.

Также зрители увидят мистерию ЦАМ, рассказывает приглашённый режиссёр по пластике Доржи Галсанов.

- Будет вторая сюжетная линия с такими персонажами, как Белый старец, дети Хашин хана, которые просят рассказать старца историю о том, кто такие буряты, что за земля такая Наян Наваа. Земля обетованная. Она не может быть обретена, не может быть найдена, если ты под своими ногами не чувствуешь и не видишь то, что у тебя находится под носом. Об этой потерянности, наверное, спектакль. Мы обратились к Мистерии Цам. И понятно, что основа пластики, пантомима, которая присутствует, берет основу оттуда, - говорит он.

«Наян Наваа» - загадочная страна, отправиться в которую приглашает Бурятский драматический театр 13 и 14 февраля.
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