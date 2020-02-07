В Иркутске за 3 дня пройдёт сразу 3 турнира по мини-футболу

В одном из них примут участие команды из Читы и Улан-Удэ
В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 14 по 16 февраля пройдут сразу три крупных турнира по мини-футболу. Это турнир в рамках всероссийской программы «Мини-футбол – в вузы», очередной тур первой лиги чемпионата России среди любительских коллективов в зоне «Восток», первенство Иркутской области зоны «Юг».
- Такого количества матчей разного уровня в столь короткий отрезок времени Иркутск, пожалуй, не видел никогда. В городе часто проводятся турниры, в том числе, крупные. Но этот случай уникальный, будут играть студенты, коллективы, выступающие на соревнованиях федерального масштаба, а также сильнейшие команды области, – отметил член исполкома Федерации футбола Иркутской области Юрий Самусик.
Решающие матчи первенства среди команд вузов пройдут 14 и 15 февраля. Это две полуфинальные встречи, а также игры за бронзовые и золотые медали. Турнир проводится под эгидой АМФР в рамках всероссийской программы «Мини-футбол – в вузы».
В играх очередного тура первой лиги чемпионата России среди любительских коллективов в зоне «Восток» примут участие следующие команды: «ИрАэро» (Иркутск), «БайкалАвтоТрак» (Улан-Удэ), «Чита-М» и «Энергия Забайкалья» (Чита). Тур пройдёт по круговой системе, все команды сыграют друг с другом по разу. Лидерами пока являются иркутяне, сумевшие добыть 9 очков в 3-х матчах тура, проходившего в Чите 13-15 декабря.
Завершится футбольный праздник тремя матчами 9-го тура зоны «Юг» первенства Иркутской области. Первый круг позади и теперь, чтобы попасть в финальную часть, каждому коллективу нужны очки. Добывать их команды будут 16 февраля.
Часть игр будет транслироваться в прямом эфире на официальном youtube-канале minifootball38. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Расписание матчей
14 февраля
«Мини-футбол – в вузы»
13:00 Полуфинал 1
14:30 Полуфинал 2
1 лига. Зона «Сибирь»
17:00 «Чита-М» (Чита) – «БайкалАвтоТрак» (Улан-Удэ)
18:30 «Энергия Забайкалья» (Чита) – «ИрАэро»
15 февраля
1 лига. Зона «Сибирь»
14:00 «Чита-М» (Чита) – «Энергия Забайкалья» (Чита)
15:30 «ИрАэро» – «БайкалАвтоТрак»(Улан-Удэ)
«Мини-футбол – в вузы»
17:00 Матч за третье место
18:30 Финал
16 февраля
1 лига. Зона «Сибирь»
11:00 «БайкалАвтоТрак» (Улан-Удэ) – «Энергия Забайкалья» (Чита)
12:30 «Чита-М» (Чита) – «ИрАэро»
Первенство Иркутской области. Зона «Юг»
14:00 «АНХК-Ангара» – «Сервико»
15:15 «Металлург» – «Гранд-Байкал»
16:45 «СтройПроектСервис» – «ИрАэро»
Возрастное ограничение 0+
В Иркутске за 3 дня пройдёт сразу 3 турнира по мини-футболу
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