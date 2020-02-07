В Иркутске студенты-актёры заставили зрителей плакать

Выпускники представили дипломный спектакль



В Иркутском театральном училище студенты IV курса специальности «Актёрское искусство» вида «Актёр музыкального театра» поставили дипломный спектакль «Алые паруса». Мюзикл создан по мотивам одноимённой повести Александра Грина художественным руководителем курса, главным режиссёром Иркутского музыкального театра Анной Фекетой.



- Никого из студентов курса не удивляет, что во время спектакля зрители плачут. Ведь те, кто на сцене, и те, кто в зале, прошли через такие же испытания. Когда ты не похож на других, у тебя два пути: забыть мечты или... Или сохранить свой хрупкий внутренний мир, - сказала Анна Фекета. - «Алые паруса» – мюзикл в стиле стим-панк. Режиссёрское и художественное решение спектакля позволили будущим артистам создать яркие и богатые образы. В спектакле нет ничего абсолютного: у каждого персонажа есть и положительное, и отрицательное, с такими ролями интересно работать, на такие истории интересно смотреть.



В постановке задействованы все выпускники курса – 22 человека. Спектакль сопровождает живая музыка, все вокальные номера исполняют сами студенты.



В училище сейчас обучается четыре курса специальности «Актёрское искусство». На каждом выпускающемся курсе за весь период обучения ставится 6-7 дипломных спектаклей, несколько концертных программ и класс-концертов. Студенты более 200 раз выходят на публику с постановками и творческими работами. Выпускная квалификационная работа, которую выпускник должен защитить, — это роль в дипломном спектакле.



- Учебные и дипломные спектакли имеют свою специфику. Одна из главных черт — их недолговечность: спектакль живёт, пока учится курс. «Алые паруса» в этом решении можно будет увидеть только до мая этого года, - отметили в пресс-службе минкультуры Иркутской области.

