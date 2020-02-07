 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Февраля

06 Февраля

Популярное

В Иркутске студенты-актёры заставили зрителей плакать

В Иркутске студенты-актёры заставили зрителей плакать
Общество, 
Выпускники представили дипломный спектакль

В Иркутском театральном училище студенты IV курса специальности «Актёрское искусство» вида «Актёр музыкального театра» поставили дипломный спектакль «Алые паруса». Мюзикл создан по мотивам одноимённой повести Александра Грина художественным руководителем курса, главным режиссёром Иркутского музыкального театра Анной Фекетой.

- Никого из студентов курса не удивляет, что во время спектакля зрители плачут. Ведь те, кто на сцене, и те, кто в зале, прошли через такие же испытания. Когда ты не похож на других, у тебя два пути: забыть мечты или... Или сохранить свой хрупкий внутренний мир, - сказала Анна Фекета. - «Алые паруса» – мюзикл в стиле стим-панк. Режиссёрское и художественное решение спектакля позволили будущим артистам создать яркие и богатые образы. В спектакле нет ничего абсолютного: у каждого персонажа есть и положительное, и отрицательное, с такими ролями интересно работать, на такие истории интересно смотреть.

В постановке задействованы все выпускники курса – 22 человека. Спектакль сопровождает живая музыка, все вокальные номера исполняют сами студенты.

В училище сейчас обучается четыре курса специальности «Актёрское искусство». На каждом выпускающемся курсе за весь период обучения ставится 6-7 дипломных спектаклей, несколько концертных программ и класс-концертов. Студенты более 200 раз выходят на публику с постановками и творческими работами. Выпускная квалификационная работа, которую выпускник должен защитить, — это роль в дипломном спектакле.

- Учебные и дипломные спектакли имеют свою специфику. Одна из главных черт — их недолговечность: спектакль живёт, пока учится курс. «Алые паруса» в этом решении можно будет увидеть только до мая этого года, - отметили в пресс-службе минкультуры Иркутской области.
актеры студенты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске осуждённые создали коллаж с розовой ленточкой
В Ангарске осуждённые создали коллаж с розовой ленточкой
Общество, 07.02.2020
Осуждённых женщин научили определять жизненные позиции
Бурятский язык в школах изучает половина учащихся
Бурятский язык в школах изучает половина учащихся
Общество, 07.02.2020
На комиссии при главе республики обсудили сохранение и развитие бурятского языка
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти старинный самовар
Из Забайкалья в Китай пытались вывезти старинный самовар
Общество, 07.02.2020
Мужчина хотел подарить угольный самовар другу из Китая
В Бурятии кастинг близнецов для фильма вызвал ажиотаж
В Бурятии кастинг близнецов для фильма вызвал ажиотаж
Общество, 07.02.2020
Съёмки фильма по рассказу Намжила Нимбуева стартуют уже в апреле
Молодых экологов Бурятии приглашают на конкурс
Молодых экологов Бурятии приглашают на конкурс
Общество, 07.02.2020
Конкурс «Моя страна – моя Россия» поможет реализовать проекты молодых экологов
Электричке Улан-Удэ – Таловка назначили новую остановку
Электричке Улан-Удэ – Таловка назначили новую остановку
Общество, 07.02.2020
Остановка появится в остановочном пункте Троицкое
Все школы Ангарска закрыли на карантин
Все школы Ангарска закрыли на карантин
Общество, 07.02.2020
Карантин будет действовать как минимум до 13 февраля
Выставку о дипломатах покажут в Улан-Удэ
Выставку о дипломатах покажут в Улан-Удэ
Общество, 07.02.2020
Выставка подготовлена представительством МИД России в Улан-Удэ
Улан-удэнцев зовут на Сагаалган в ФСК
Улан-удэнцев зовут на Сагаалган в ФСК
Общество, 07.02.2020
Здесь будет большой концерт, мастер-класс и выставки
Китаец рассказал, как его лечат от коронавируса в Чите
Китаец рассказал, как его лечат от коронавируса в Чите
Общество, 07.02.2020
Интервью мужчина дал китайской газете «Пэнпай»
В Бурятию не дали ввезти вяленое мясо из Монголии
В Бурятию не дали ввезти вяленое мясо из Монголии
Общество, 07.02.2020
Эту продукцию животного происхождения запрещено ввозить из Монголии  
На Байкале пройдёт фестиваль льда
На Байкале пройдёт фестиваль льда
Общество, 07.02.2020
Организаторы обещают насыщенную программу
Жителей Бурятии просят не хранить газовые баллоны на лестнице
Жителей Бурятии просят не хранить газовые баллоны на лестнице
Общество, 07.02.2020
Специалисты дали советы по эксплуатации газового оборудования
Декан Буддийского университета встретится с улан-удэнцами
Декан Буддийского университета встретится с улан-удэнцами
Общество, 07.02.2020
Шэрээтэ лама Буда Цыденов расскажет о традициях празднования Сагаалгана

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^