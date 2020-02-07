Осуждённых женщин научили определять жизненные позиции
Ангарская исправительная колония №14 присоединилась к всемирной акции «Розовая ленточка». Психологи учреждения провели социально- психологический тренинг с осуждёнными женщинами.
Мероприятие направлено на побуждение женщин к ранней диагностике рака молочной железы. Женщин учили оценивать собственное «Я», определять жизненные позиции, ставить цели поддержания собственного здоровья и формировать позитивное поведение.
В результате тренинга, осуждённые создали коллаж, в котором отразили своё отношение к собственному здоровью, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», подобная акция проходила в колонии-поселения № 3 в Бурятии.
В Ангарске осуждённые создали коллаж с розовой ленточкой
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