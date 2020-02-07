Иркутск станет площадкой глобальной просветительской акции

Принять бесплатное участие может любой желающий



В субботу, 8 февраля с 12:00 Иркутский планетарий станет площадкой глобальной просветительской акции «Открытая лабораторная». Это увлекательная проверка своих представлений о мире через призму передовых естественно-научных знаний.



Принять участие в «Лабе» – стать «лаборантом» – может любой желающий. Предусмотрена детская версия вопросов – для участников в возрасте от 7 до 12 лет. Участие в акции бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация и наличие ручки или карандаша. Они понадобятся для заполнения бланков – «журналов лаборанта».



В подготовке заданий по физике, астрофизике, биологии, генетике приняли участие ведущие ученые России и мира. Участников акции ждут именные вопросы от эволюциониста, д.б.н. Александра Маркова; биоинформатика, д.б.н. Михаила Гельфанда; астрофизика, д.ф-м.н., профессора РАН Сергея Попова; астрофизика, д.ф-м.н., член-корреспондента РАН Юрия Ковалева; геофизика, к.ф-м.н. Александра Костинского. На заполнение бланков с вопросами участникам даётся 30 минут, после чего ведущие мероприятия назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание.



«Завлабами» в Иркутске станут директор Иркутского планетария, любитель астрономии с 30-летним стажем Павел Никифоров и кандидат химических наук, любитель астрономии, организатор городских просветительских мероприятий Алексей Бельских.



После подведения итогов участников ждёт дополнительная программа: экскурсия по музею и обсерватории планетария (при ясной погоде можно наблюдать Солнце через узкополосный фильтр). Об этом сообщает пресс-служба Иркутского планетария.



Возрастное ограничение 6+