Сейчас они находятся в реабилитационном центре
В Забайкальском крае дети, найденные с отцом в заброшенном доме, активно готовятся к занятиям в школе. Они переведены из приёмно-карантинного отделения в группы. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона. По словам специалистов, ребята абсолютно здоровы, результаты их анализов в порядке.
Двое старших детей продолжат обучение после отмены карантина в школах. Как отмечают педагоги центра, мальчики самостоятельно делают уроки по школьной программе. Со всеми заданиями справляются хорошо. В свободное время любят играть в настольный теннис.
Младшие дети будут заниматься по воспитательным программам дошкольного образования на базе центра «Надежда».
- Ребята быстро адаптировались в центре, они бодрые, весёлые. Со всеми специалистами дети знакомы ещё с прошлого раза, – рассказала заместитель директора центра «Надежда» Юлия Якимова. – Дети охотно занимаются по программам и посещают кружковые занятия: музыку, физкультуру, швейную мастерскую, изостудию.
Забайкальские дети из заброшенного дома готовятся к школе
Общество, Фото:
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