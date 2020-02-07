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Забайкальские дети из заброшенного дома готовятся к школе

Забайкальские дети из заброшенного дома готовятся к школе
Общество,  Фото:пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края
Сейчас они находятся в реабилитационном центре

В Забайкальском крае дети, найденные с отцом в заброшенном доме, активно готовятся к занятиям в школе. Они переведены из приёмно-карантинного отделения в группы. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты региона. По словам специалистов, ребята абсолютно здоровы, результаты их анализов в порядке.

Двое старших детей продолжат обучение после отмены карантина в школах. Как отмечают педагоги центра, мальчики самостоятельно делают уроки по школьной программе. Со всеми заданиями справляются хорошо. В свободное время любят играть в настольный теннис.

Младшие дети будут заниматься по воспитательным программам дошкольного образования на базе центра «Надежда».

- Ребята быстро адаптировались в центре, они бодрые, весёлые. Со всеми специалистами дети знакомы ещё с прошлого раза, – рассказала заместитель директора центра «Надежда» Юлия Якимова. – Дети охотно занимаются по программам и посещают кружковые занятия: музыку, физкультуру, швейную мастерскую, изостудию.
Забайкальский край социальная защита населения дети образование
 
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