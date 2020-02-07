Из Забайкалья в Китай пытались вывезти старинный самовар

В отношении мужчины возбудили два административных дела за недостоверное декларирование товаров и за несоблюдение запретов на вывоз товаров. Самовар изъят.







Старинный самовар обнаружили сотрудники Читинской таможни при таможенном контроле туристов в пункте пропуска МАПП Забайкальск. Самовар пытался вывезти в Китай на легковом автомобиле гражданин России.Россиянин рассказал, что вёз самовар в подарок гражданину КНР. Проведённая экспертиза установила, что самовар относится к категории культурных ценностей, изготовлен до 1917 года. Самовар угольный, изготовлен из латуни, имеется маркировка «Тула» и «Товар торгового дома братьев Шемариных».- Вывоз культурных ценностей возможен на основании свидетельства на право вывоза культурных ценностей с территории Российской Федерации, выдаваемого министерством культуры РФ или его территориальными органами по результатам проведённой экспертизы, - сообщает пресс-служба Читинской таможни.История знаменитых братьев-самоварщиков Шемариных началась с их отца, который был выходцем из простого народа. Кузнец Иван Шемарин, получив вольную, переехал с семьёй в Тульскую губернию в 1887 году, где и начал самоварное дело. К нему несколько лет спустя присоединились и повзрослевшие сыновья. Самовары Шемариных славились тогда на всю Россию. Их называли «Национальной русской гордостью».