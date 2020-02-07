Пески Забайкалья вошли в список живописнейших мест России

Они находятся в Каларском районе в национальном парке «Кодар»



Чарские пески Каларского района Забайкальского края включены в список самых живописных российских мест. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона, ссылаясь на агентство «SM-News».



- Ехать в Африку, чтобы посмотреть на величественную пустыню дорого и долго. Отправляйтесь лучше в Забайкальский край, где есть своя, хотя и очень маленькая, пустыня, – говорится в сообщении агентства.



Чарские пески относятся к национальному парку «Кодар». Попасть на территорию природного комплекса можно из ближайшего населённого пункта – села Чара. Из Читы в Чару выполняется прямой авиарейс. Самолет АН-24 авиакомпании «Ангара» летает из краевой столицы как минимум дважды в неделю. Время в пути составит 1 час 40 минут. Также можно на поезде добраться до станции Новая Чара, затем на рейсовом автобусе доехать до Чары.



Для посещения национального парка предварительно необходимо заполнить форму заявки. Чтобы получить её, нужно написать письмо на электронный адрес np_kodar@mail.ru. Специалисты парка проконсультируют по всем интересующим вопросам, сообщат детали поездки. Зимой большинство популярных туристических маршрутов можно преодолеть пешком. В тёплое время путешественники могут арендовать вездеходы.

