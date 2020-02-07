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Читинка выиграла всероссийский конкурс соцпроектов

Читинка выиграла всероссийский конкурс соцпроектов
Общество,  Фото:официальный портал Забайкальского края
Ранее её проект «Танцующая в темноте» стал вторым на конкурсе в Париже

Официально объявлены итоги всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2019». Среди победителей – читинка Светлана Архипова, которая представила проект «Танцующая в темноте». Суть его заключается в том, что дети школьного возраста занимаются танцами в чёрных повязках на глазах, чтобы понять, как это – не видеть.

- После того, как дети снимают повязку, они чувствуют благодарность только за то, что у них есть глаза, и можно видеть этот мир. У нас в проекте был зафиксирован уникальный случай, когда девочка незрячая с детства так захотела видеть, что врач после танцев в нашей группе дала положительный прогноз в динамике зрения. Также в нашем проекте принимал участие клуб всероссийского общества слепых. Незрячая девушка, которая танцевала с нашими волонтёрами, была неразличима на сцене с танцорами, которые в жизни видят нормально, – сказала Светлана Архипова.

Она добавила, что в марте 2019 года проект «Танцующая в темноте» получил второе место на конкурсе в Париже за социальную значимость, уникальность идеи и сложное исполнительское мастерство.

Светлана Архипова занимается предпринимательской деятельностью, основала в Чите танцевальный центр «Rich». В её списке достижений победа в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и участие во всероссийском этапе этого конкурса в Москве.

Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года» направлен на поиск и выявление лучших проектов социального предпринимательства, ведущих социально ориентированную деятельность, на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности людей. Проекты конкурса обеспечивают занятость, оказывают поддержку инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В сезоне 2019-2020 годов участие в конкурсе приняли порядка 1,6 тысяч проектов социального предпринимательства, а финалистами стали 389 человек. Об этом сообщает официальный портал Забайкальского края.
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