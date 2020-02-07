В Забайкальском крае обсудили празднование Сагаалгана

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Празднование Белого месяца откроют одиннадцать родов бурят



В Чите прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Нового года по буддийскому календарю. В 2020 году, в год белой металлической мыши, Сагаалган приходится на начало 12-летнего цикла по лунному календарю. Праздник будет проходить как в посёлке Агинское, так и в краевой столице, а также во всех муниципальных районах Забайкалья.



Глава оргкомитета, заместитель председателя правительства Забайкальского края Буянто Батомункуев сообщил, что впервые на Агинской земле празднование Нового года пройдёт в состязательной форме между хоринскими родами бурят.



- Сагаалган в Забайкалье начнётся в Агинском бурятском округе с фестиваля «Уг изагуураа удхалан түүрээе». Восемь родов бурят, проживающих компактно на территории округа и три других рода примут участие в национальном многоборье, но оно будет не спортивным, а на знание обычаев и традиций предков. Каждый род славится чем-то своим уникальным и будет это представлять, - пояснил зампред правительства.



В программе фестиваля: завязывание бурятского узла, разбивание хребтовой кости, метание аркана, плетение традиционной изгороди.



Массовые торжества в этом году состоятся и в Чите на площади Ленина – главной площади столицы региона.



- На оргкомитете мы обсудили концепцию праздничных мероприятий, определили составы участников, концертную программу. Будут развернуты юрты, каждый сможет принять участие в массовых национальных играх и состязаниях, встать в круг ёхора, – отметил Буянто Батомункуев.



Он подчеркнул, что все забайкальцы очень трепетно относятся к празднованию Сагаалгана, и потому в каждом, даже самом удалённом населённом пункте края, будут организованы мероприятия, посвящённые встрече Нового года по лунному календарю. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

