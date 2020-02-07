Яйца отправили на утилизацию
В Улан-Удэ в аэропорту сотрудники управления Россельхознадзора досматривают подконтрольную продукцию, ввозимую в багаже и ручной клади пассажирами авиарейсов.
29 января на авиарейсе «Пекин-Улан-Удэ» было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: гражданка Китая пыталась ввезти 26 штук утиных яиц.
- С 15 августа 2018 года в целях недопущения заноса с территории КНР вируса африканской чумы свиней на территорию России усилен контроль за прибывающими транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая: не допускается ввоз физическими лицами в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования животной продукции, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В отношении нарушительницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена на утилизацию.
В аэропорту Улан-Удэ у гражданки Китая изъяли 26 утиных яиц
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Карантин будет действовать как минимум до 13 февраля
Выставка подготовлена представительством МИД России в Улан-Удэ
Здесь будет большой концерт, мастер-класс и выставки
Сначала пёс вывел на след домушников, а вскоре помог задержать уличного грабителя
Интервью мужчина дал китайской газете «Пэнпай»
Эту продукцию животного происхождения запрещено ввозить из Монголии
Организаторы обещают насыщенную программу
Специалисты дали советы по эксплуатации газового оборудования
Шэрээтэ лама Буда Цыденов расскажет о традициях празднования Сагаалгана
Участие в соревнованиях приняли восемь мужских команд
Состязания будут организованы в августе
Около пятисот горожан пришли на открытие выставки
Юная улан-удэнка выиграла всероссийский конкурс с помощью глиняной мыши
22 февраля во всех дацанах пройдёт ритуал очищения Дугжууба
Злоумышленники угнали автомобиль с парковки придомовой территории