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В аэропорту Улан-Удэ у гражданки Китая изъяли 26 утиных яиц

В аэропорту Улан-Удэ у гражданки Китая изъяли 26 утиных яиц
Общество, 
Яйца отправили на утилизацию

В Улан-Удэ в аэропорту сотрудники управления Россельхознадзора досматривают подконтрольную продукцию, ввозимую в багаже и ручной клади пассажирами авиарейсов.

29 января на авиарейсе «Пекин-Улан-Удэ» было выявлено нарушение законодательства в области ветеринарии: гражданка Китая пыталась ввезти 26 штук утиных яиц.

- С 15 августа 2018 года в целях недопущения заноса с территории КНР вируса африканской чумы свиней на территорию России усилен контроль за прибывающими транспортными средствами с животноводческими грузами с территории Китая: не допускается ввоз физическими лицами в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях для личного пользования животной продукции, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

В отношении нарушительницы возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена на утилизацию.
Россельхознадзор
 
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