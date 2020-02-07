Улан-Удэ примет всероссийский турнир по настольному теннису

Соревнования пройдут в конце августа этого года



В столице Бурятии состоится первый всероссийский турнир по настольному теннису с выполнением мастерского норматива «Кубок Улан-Удэ». В соревнованиях примут участие спортсмены более 25 регионов РФ, в том числе члены сборной России.



Утверждены даты проведения турнира – с 25 по 30 августа этого года. Соревнования включены во всероссийский календарь спортивных мероприятий минспорта России. Об этом сообщает клуб настольного тенниса «Пионер».



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