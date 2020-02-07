Карантин будет действовать как минимум до 13 февраля
Во всех муниципальных школах и учреждениях дополнительного образования Ангарска с 7 по 13 февраля введён карантин. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации округа Лариса Лысак.
- Учебный процесс в школах приостановлен на семь дней в связи с постановлением Роспотребнадзора, - сообщает администрация Ангарского городского округа.
В документе говорится о том, что в городе отмечено увеличение числа обратившихся за медицинской помощью с ОРВИ. С 31 января по 6 февраля диагнозы грипп и ОРВИ поставлены 3399 пациентам, из них 84 % – дети.
За текущую неделю эпидпорог был превышен на 18,1 %. Положительный темп прироста отмечается у детей от 3 до 6 лет – 60,1 % и с 7 до 14 лет – 66,8 %. Кроме того, зарегистрировано пять случаев заболевания гриппом, в основном это взрослые, не имеющие прививок, – 80 %.
Во время карантина ученики будут заниматься в дистанционном режиме с использованием сети интернет.
В детских садах рекомендовано принять меры по усилению утреннего медицинского осмотра и принимать в группы только здоровых малышей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ, по данным на 4 февраля, на карантин был закрыт 31 класс в десяти школах.
Все школы Ангарска закрыли на карантин
Общество, Фото:
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