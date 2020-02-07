Выставку о дипломатах покажут в Улан-Удэ

Выставка подготовлена представительством МИД России в Улан-Удэ



Музей истории Улан-Удэ 10 февраля откроет фотодокументальную выставку, посвящённую основным памятным датам в становлении и развитии отечественной дипломатии.



Выставка подготовлена представительством МИД России в Улан-Удэ и приурочена ко Дню дипломатического работника.



На выставке будут представлены материалы историко-документального департамента МИД России о Фёдоре Головине, других государственных деятелях и дипломатах.



Посетители узнают о развитии российской консульской службы по случаю 200-летия со дня принятия в России Консульского устава

