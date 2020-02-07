Здесь будет большой концерт, мастер-класс и выставки
В первый день нового года по лунному календарю, 24 февраля, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ отпразднуют наступление Сагаалгана.
В большой концертной программе выступят известные артисты и коллективы Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Москвы и Монголии.
С 13 часов в ФСК начнут работу интерактивные площадки, выставки, мастер-классы. Центром экспозиции станут скульптуры из бронзы и металла, олицетворяющие тотемы бурятских родов, старинное серебро джидинских бурят, картинная галерея известных бурятских художников. Пройдёт презентация онлайн-турнира мастеров художественного слова «Уран хэлэтэнэй урилдаан».
На ярмарке сувенирной продукции, книг, товаров местных производителей можно будет приобрести подарки на любой вкус. На интерактивных площадках гости смогут поучаствовать в мастер-классах по игре в национальные игры, старомонгольской письменности, полюбоваться костюмами бурятских родов, узнать секреты их изготовления, примерить и сфотографироваться.
Ежегодно более двух тысяч человек собираются на Сагаалган в ФСК, поздравляют друг друга, встречаются с родными и близкими, земляками, друзьями, проводят ритуал «Золголго», сообщили в пресс-службе минкультуры республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган.
Улан-удэнцев зовут на Сагаалган в ФСК
Общество, Фото:
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