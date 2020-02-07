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В Кабанском районе Бурятии проведут межрегиональные лыжные гонки

В Кабанском районе Бурятии проведут межрегиональные лыжные гонки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования состоятся 9 февраля в посёлке Селенгинск

9 февраля в Кабанском районе Бурятии пройдут X межрегиональные соревнования по лыжным гонкам памяти А.А. Бурлакова. Традиционный турнир состоится в 13:00 в посёлке Селенгинск.

Разыгрывается абсолютное первенство среди участников. Для участия приглашаются юноши и девушки 2002-2003 годов рождения, мужчины и женщины 2001 года рождения и старше. Ветераны-мужчины (40 лет и старше) и ветераны-женщины (35 лет и старше) разыгрывают первенство по данным группам с учётом возрастных коэффициентов.

В программе соревнований: для женщин дистанция 15 км классическим стилем – 5х3 км; для мужчин дистанция 30 км классическим стилем – 10х3 км.

Андрей Андриянович Бурлаков – первый мастер спорта СССР по лыжным гонкам Кабанского района, многократный чемпион Бурятии, бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1959 г.

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