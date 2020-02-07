В Бурятии прошёл конкурс, посвящённый курумканским поэтам

Общество, Фото: Курумканская МЦБ имени С.Д. Ангабаева

Фестиваль творчества Николая Дамдинова и Солбона Ангабаева проводился в девятый раз



На прошлой неделе в Курумканском районе Бурятии прошёл IX конкурс-фестиваль «Певцы родной земли», посвящённый творчеству и памяти народных поэтов Николая Гармаевича Дамдинова и Солбона Дондуповича Ангабаева, а также Году памяти и славы.



Конкурс-фестиваль в Гаргинской средней школе имени Н.Г. Дамдинова села Арзгун проводится в девятый раз, с каждым разом расширяя географию своих участников. В этот раз участниками стали учащиеся школ района и воспитанники Курумканского центра детского творчества.



Всего на участие в конкурсе-фестивале «Певцы родной земли» было подано 57 заявок. Жюри конкурса оценивало соответствие произведения возрасту ребёнка, исполнительское мастерство (интонации, использование различных невербальных средств выразительности, элементов драматизации), техника речи (тембр голоса, дикция), внешний вид участника.



Первыми выступили чтецы самой младшей возрастной группы (1-4 классы), которая оказалась самой многочисленной. Малыши читали очень эмоционально и настолько трепетно, что это очень тронуло и зрителей, и жюри. За самыми младшими выступили школьники средней возрастной группы (5-8 классы) и старшей возрастной группы (9-11 классы). В конкурсе чтецов прозвучало много лирических стихов, посвящённых природе, родному краю, землякам, о войне. Конкурсанты также выступали в номинации «Проза» в трёх возрастных группах. Зрители прослушали отрывки на военные темы из произведений авторов. В конкурсе инсценировок по творчеству поэтов Бурятии активное участие приняли учащиеся Барагханской СОШ, Гаргинской СОШ, Дыренской СОШ и Курумканской СОШ №1.



В конкурсе песен участие приняли 22 участника. Прозвучали песни Николая Дамдинова «Гимн Курумкана», «Манай hургуули», «Яаралтай харгы», «Амарагай хэшэг» и Солбона Ангабаева «Yргэн Хунтэй».



В фойе актового зала была развернута книжно-иллюстративная выставка «В краю соболином…». Затем были проведены «Ангабаевские чтения» среди взрослого населения. Для чтения вслух были предложены тексты из произведений С.Д. Ангабаева на бурятском языке с прямой речью, сложными предложениями. Задача чтецов заключалась в выразительной, эмоциональной и артистичной подаче материала. Участие приняло 17 чтецов. По итогам конкурса 3-е место заняла учитель музыки Курумканской СОШ №2 Бубеева Л.Ш., 2-е место взяла учитель математики Гаргинской СОШ Цыденова С.Б. Первой стала Бадмаева С.Г., учитель иностранных языков Элэсунской ООШ. Об этом сообщает краеведческий сектор Курумканской МЦБ имени С.Д. Ангабаева.

