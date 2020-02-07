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На Байкале пройдёт фестиваль льда

На Байкале пройдёт фестиваль льда
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Организаторы обещают насыщенную программу

С 22 по 24 февраля в Иркутской области на Ольхоне состоится фестиваль льда Olkhon Ice Fest. По словам организаторов, гостей мероприятия ждёт настоящий ледовый городок со своими сценой, кафе и фотозоной; состязания, конкурсы и забавы, от футбола в валенках до бурения лунок на скорость; выступления этноколлективов и празднование Сагаалгана; фееричное фаер-шоу и фейерверк.

Главная тема фестиваля – «Лёд — это Жизнь». Именно эти слова мастера со всего мира превратят в образы и высекут из чистейшего льда, соревнуясь в создании ледовых скульптур.



Байкал фестиваль лед
 
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