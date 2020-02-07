Декан Буддийского университета встретится с улан-удэнцами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Шэрээтэ лама Буда Цыденов расскажет о традициях празднования Сагаалгана



Скоро наступит главный праздник Новый год по восточному календарю -Сагаалган. 23 февраля вступит в свои права белая металлическая мышь. Исторически праздник Сагаалган претерпевал разные периоды своего существования, официально его стали отмечать в республике только с 1990 года, после советского периода, где религиозные праздники были под запретом. Праздник возродился, но вопросы по поводу традиций и обычаев празднования остаются до сих пор.



В рамках проекта «Сагаалганские встречи» в преддверии праздника 18 февраля в Национальной библиотеке Бурятии пройдёт встреча-беседа с деканом Буддийского университета «Даши Чойнхорлин» шэрээтэ ламой Буда Цыденовым. Он расскажет о традициях празднования Сагаалгана, что такое Дугжууба (сор), какие проводятся хуралы в эти дни, как правильно вывешивать хии-морин (флажки удачи) и о многом другом.



- На встрече все желающие смогут лично задать вопросы и узнать много нового и вдохновиться на празднование Нового года по всем канонам. Также будет организована продажа атрибутики для празднования Сагаалгана, - сообщает пресс-служба Национальной библиотеки Бурятии.



Встреча пройдёт 18 февраля в 18.00 в Национальной библиотеке Бурятии в зале деловых встреч и переговоров. Вход свободный.

