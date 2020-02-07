Участие в соревнованиях приняли восемь мужских команд
С 31 января по 1 февраля в селе Курумкан состоялся IV республиканский открытый турнир по волейболу – кубок главы Курумканского района по волейболу. Участие приняли восемь мужских команд.
- Турнир удался на славу, зрелищные игры, неумолкающие болельщики и хороший призовой фонд, - сообщается в паблике Баргузинского района.
В упорной борьбе определились победители и призёры кубка:
1 место - Баргузинский район
«Лучший игрок» - Руслан Довыденко, «Лучший связующий» - Геннадий Карпов
2 место - Селенгинский район
«Лучший нападающий» - Егор Арутюнян
3 место- БРПК
«Лучший защитник» - Баир Батомункуев.
Кубок главы Курумканского района разыграли в Бурятии
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