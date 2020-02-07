Кубок главы Курумканского района разыграли в Бурятии

Участие в соревнованиях приняли восемь мужских команд



С 31 января по 1 февраля в селе Курумкан состоялся IV республиканский открытый турнир по волейболу – кубок главы Курумканского района по волейболу. Участие приняли восемь мужских команд.



- Турнир удался на славу, зрелищные игры, неумолкающие болельщики и хороший призовой фонд, - сообщается в паблике Баргузинского района.



В упорной борьбе определились победители и призёры кубка:



1 место - Баргузинский район

«Лучший игрок» - Руслан Довыденко, «Лучший связующий» - Геннадий Карпов



2 место - Селенгинский район

«Лучший нападающий» - Егор Арутюнян



3 место- БРПК

«Лучший защитник» - Баир Батомункуев.

