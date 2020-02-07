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В Иркутской области автоугонщики пытались сбежать через лес

В Иркутской области автоугонщики пытались сбежать через лес
Общество,  Фото:pixabay.com
Злоумышленники угнали автомобиль с парковки придомовой территории

5 февраля в дежурную часть города Усть-Кута Иркутской области обратился 37-летний местный житель. Мужчина рассказал, что вечером припарковал свой автомобиль «ВАЗ-21074» во дворе дома, а утром не обнаружил его.

На поиск автомобиля были направлены сотрудники Госавтоинспекции. Во время дежурства недалеко от места преступления в районе аэропорта инспекторы ДПС обнаружили «Жигули», подходящие под описание ориентировки.

При появлении полицейских из машины вышли трое молодых людей и быстро направились в сторону леса. Полицейские начали преследовать убегавших. Одновременно подоспевшие другие экипажи полиции блокировали выход из леса.

Это помогло задержать подозреваемых, после чего их доставили в отдел полиции. Ими оказались жители города в возрасте от 21 до 23 лет, один из них ранее неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.

Активный фигурант дела помещён в изолятор временного содержания.

За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутск
 
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