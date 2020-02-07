В колонии в Бурятии прошла акция «Розовая ленточка»

Осуждённые нарисовали стенгазеты ко Дню борьбы с раковыми заболеваниями



В исправительной колонии №2 и колонии-поселении №3 Улан-Удэ состоялись мероприятия, посвященные 20-ой годовщине Всемирного Дня борьбы с раковыми заболеваниями.



Осуждённые приняли участие в конкурсах стенгазет на тему «Онкологические заболевания и их профилактика». В исправительных учреждениях распространялись информативные брошюры, с помощью студии кабельного телевидения были показаны социальные ролики и фильмы, посвященные проблемам рака, проведены тематические викторины, выставки и тренинги на тему: «Твоя жизнь в твоих руках».



В колонии-поселения № 3 прошла акция «Розовая ленточка» - своё отношение к проблемам женской онкологии осужденные женщины продемонстрировали, украсив ленточками одно из деревьев, находящееся на территории учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.

