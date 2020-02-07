Осуждённые нарисовали стенгазеты ко Дню борьбы с раковыми заболеваниями
В исправительной колонии №2 и колонии-поселении №3 Улан-Удэ состоялись мероприятия, посвященные 20-ой годовщине Всемирного Дня борьбы с раковыми заболеваниями.
Осуждённые приняли участие в конкурсах стенгазет на тему «Онкологические заболевания и их профилактика». В исправительных учреждениях распространялись информативные брошюры, с помощью студии кабельного телевидения были показаны социальные ролики и фильмы, посвященные проблемам рака, проведены тематические викторины, выставки и тренинги на тему: «Твоя жизнь в твоих руках».
В колонии-поселения № 3 прошла акция «Розовая ленточка» - своё отношение к проблемам женской онкологии осужденные женщины продемонстрировали, украсив ленточками одно из деревьев, находящееся на территории учреждения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
В колонии в Бурятии прошла акция «Розовая ленточка»
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