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Иркутяне могут пожаловаться на сосульки

Иркутяне могут пожаловаться на сосульки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Управляющие компании несут ответственность за ненадлежащую уборку сосулек

В Иркутске управляющим организациям необходимо усилить работу по уборке придомовых территорий, очистке крыш многоквартирных домов и административных зданий от снега. Такое поручение в ходе рабочего совещания мэр города Дмитрий Бердников дал главам административных округов и руководителям управляющих организаций.

– Контроль работ по очистке крыш от снега и льда ведётся в постоянном режиме. Необходимо проводить ежедневные рейды по выявлению опасных сосулек, и при выявлении нарушений привлекать управляющие организации, ТСЖ, ЖК, собственников зданий к административной ответственности. Особое внимание нужно уделить очистке лестниц, остановочных пунктов, пешеходных дорожек, – подчеркнул градоначальник.

По словам глав административных округов, специалисты окружных администраций согласно графику следят за качеством уборки кровель. Руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, ЖК и ЖСК, организациям и учреждениям, эксплуатирующим жилые дома, здания и сооружения, расположенные на территории города Иркутска, направлены письма с требованием своевременно организовывать удаление опасных наледей и сосулек, места сброса ограждать и при необходимости незамедлительно организовывать работы по ликвидации угрозы жизни и здоровью горожан.

Ответственность за очистку крыш от снега, наледи и сосулек, в том числе, материальную (за нанесение ущерба из-за схода снега) несут управляющие компании. В ходе мониторинга специалисты округов выявляют нарушения в содержании дворовых территорий, все замечания направляют в адрес управляющих компаний.

Если замечания не устранены, составляется протокол об административном правонарушении. Максимальный штраф для юридических лиц – 50 тысяч рублей.

По всем вопросам, касающимся расчистки крыш, а также с жалобами на ненадлежащее содержание придомовой территории иркутяне могут обратиться в комитеты по управлению округами: Правобережный округ: 52-04-00, 52-03-99; Ленинский округ: 52-02-23; Октябрьский округ: 52-02-48; Свердловский округ: 52-03-51.
Иркутск
 
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