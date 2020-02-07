Улан-удэнец трижды нападал на киоск с шаурмой

Подозреваемый имеет 9 классов образования, холост.





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- В случае, если вы пострадали от действий данного гражданина или располагаете информацией о его причастности к противоправной деятельности, просим обращаться в полицию по телефонам: 8(999)480-12-87 или 102 (112), - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.







В Улан-Удэ сотрудники управления уголовного розыска МВД Бурятии вместе с коллегами из Железнодорожного отдела полиции и бойцами Росгвардии задержали подозреваемого в имущественных преступлениях. Им оказался 32-летний житель столицы Бурятии.На сегодня установлена его причастность к разбойному нападению и трём грабежам. Причём, в течение месяца он трижды грабил один и тот же киоск на проспекте Автомобилистов, торгующий фастфудом.В отсутствие посетителей злоумышленник, скрыв лицо, заходил в помещение и забирал выручку, а также пиво и сигареты. Разбойное нападение на продовольственный магазин он совершил 17 января на улице Герцена. Его добычей стали 4,5 тысячи рублей.Общий ущерб составил порядка 44 тысяч рублей.В полиции отмечают, что дерзкие преступления улан-удэнец совершал, уже являясь подозреваемым в совершении ряда имущественных преступлений в Октябрьском районе города. И это при том, что ранее он уже был судим, в том числе, за наркопреступления, и даже отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июле 2018 года.Несмотря на то, что у злоумышленника была возможность отбыть наказание условно, ввиду несоблюдения им установленных ограничений, условный срок наказания был заменён на реальный.За грабежи и разбои возбуждены уголовные дела. Фигурант заключён под стражу и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается.