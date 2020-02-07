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Полицейские Бурятии рассказали соцработникам о мошенничестве

Полицейские Бурятии рассказали соцработникам о мошенничестве
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Правоохранители рассказали об основных видах мошеннических схем

В Табагатайском районе Бурятии полицейские провели профилактическую акцию «Стоп, мошенничество!» для сотрудников районного отдела социальной защиты населения РГУ «Центр социальной поддержки населения».

Полицейский Зоригто Рабдаев и член Общественного совета при отделе МВД Екатерина Шалышкина проинформировали коллектив организации о существующих на сегодня видах мошенничества. Они рассказали, какие схемы хищения денег используют злоумышленники и как защитить себя от них.

- Важно проявлять максимум бдительности при разговоре с незнакомцами, особенно, если речь заходит о переводе, выигрыше, возврате денег или быстром и лёгком заработке, - отметил правоохранитель. - Ни в коем случае нельзя передавать персональные данные банковских карт, в том числе, защитный код на оборотной стороне, а также приходящие в смс-пароли. Даже - если вы разговариваете, якобы, с сотрудником банка, что зачастую является ложью.

Зоригто Рабадев отметил, что, идя на поводу у преступников, люди лишаются десятков и сотен тысяч сбережений; не подозревая, оформляют огромные онлайн-кредиты. Поэтому так важно знать, как уберечь себя от преступных уловок.

Участникам акции полицейский раздал информационные листовки, где перечислены различные виды мошенничеств и способы защиты от них, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

мошенничество
 
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