Полицейские Бурятии рассказали соцработникам о мошенничестве

Участникам акции полицейский раздал информационные листовки, где перечислены различные виды мошенничеств и способы защиты от них, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





В Табагатайском районе Бурятии полицейские провели профилактическую акцию «Стоп, мошенничество!» для сотрудников районного отдела социальной защиты населения РГУ «Центр социальной поддержки населения».Полицейский Зоригто Рабдаев и член Общественного совета при отделе МВД Екатерина Шалышкина проинформировали коллектив организации о существующих на сегодня видах мошенничества. Они рассказали, какие схемы хищения денег используют злоумышленники и как защитить себя от них.- Важно проявлять максимум бдительности при разговоре с незнакомцами, особенно, если речь заходит о переводе, выигрыше, возврате денег или быстром и лёгком заработке, - отметил правоохранитель. - Ни в коем случае нельзя передавать персональные данные банковских карт, в том числе, защитный код на оборотной стороне, а также приходящие в смс-пароли. Даже - если вы разговариваете, якобы, с сотрудником банка, что зачастую является ложью.Зоригто Рабадев отметил, что, идя на поводу у преступников, люди лишаются десятков и сотен тысяч сбережений; не подозревая, оформляют огромные онлайн-кредиты. Поэтому так важно знать, как уберечь себя от преступных уловок.