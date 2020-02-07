Прокуратура выявила множество нарушений
Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила исполнение законодательства в сфере охраны труда в лечебно-исправительном учреждении № 5 УФСИН России по республике.
Установлено, что администрация учреждения надлежащим образом не соблюдала права осуждённых при организации охраны и безопасных условий труда. Лица, отбывающие наказание, работали без специальной одежды, работники котельной не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Выявлены нарушения в заполнении документации по безопасности труда осуждённых.
Учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В колонии в Бурятии осуждённые работали без спецодежды
Общество, Фото:
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