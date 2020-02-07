В колонии в Бурятии осуждённые работали без спецодежды

Прокуратура выявила множество нарушений



Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях проверила исполнение законодательства в сфере охраны труда в лечебно-исправительном учреждении № 5 УФСИН России по республике.



Установлено, что администрация учреждения надлежащим образом не соблюдала права осуждённых при организации охраны и безопасных условий труда. Лица, отбывающие наказание, работали без специальной одежды, работники котельной не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Выявлены нарушения в заполнении документации по безопасности труда осуждённых.



Учреждение привлечено к административной ответственности в виде штрафа.



Постановление не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

