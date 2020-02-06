В улан-удэнском СИЗО соревновались в лепке фигур

Мероприятие было посвящено празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне



В СИЗО-1 Улан-Удэ состоялся смотр-конкурс снежных фигур, посвящённый празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



На суд жюри были представлены постамент памяти неизвестного солдата, отдавшего свою жизнь во благо Великой Победы, а также фигура – «Солдат, перевозящий секретные документы на военной машине».



- Несмотря на низкие температуры воздуха, осужденные отнеслись к данному мероприятию с большой ответственностью и старанием, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.





